В Москве выявлено 1 864 новых случая COVID-19

12:00
В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 864 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 686 человек, сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 614 человек, выписали при этом 1 230 пациентов.
За последние сутки в России подтвердили 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 466 (7,7%) из них не было клинических проявлений.
Всего в России зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Московской области и Бурятии.
Уже 219 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. ВОЗ говорит, что начинается новая волна, многие страны вышли на весенние максимумы по числу заболевших. Осенью ковид, по прогнозам врачей, будет распространяться быстрее. Сейчас болеют 18,5 миллиона человек. 104 тысячи человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: