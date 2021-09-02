В Москве выявлено 1 864 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 864 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 686 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 614 человек, выписали при этом 1 230 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 466 (7,7%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 6 956 318 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Московской области и Бурятии.

Уже 219 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. ВОЗ говорит, что начинается новая волна, многие страны вышли на весенние максимумы по числу заболевших. Осенью ковид, по прогнозам врачей, будет распространяться быстрее. Сейчас болеют 18,5 миллиона человек. 104 тысячи человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.