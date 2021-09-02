Штраф за драки могут увеличить до 5 тыс рублей

В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки до 5 тысяч рублей. Поправки могут внести в статью о мелком хулиганстве.

В настоящее время финансовое наказание – от 500 до 1 000 рублей. Сумма слишком маленькая, считают авторы инициативы, такой агрессию не сдержать.

А вот 5 тысяч рублей – весомая цифра для мигрантов, которые в основном и устраивают крупные драки, подчеркнули в Госдуме.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завели около 800 уголовных дел после драк. 200 человек выдворили из страны, еще 17 тысяч получили запрет на въезд.

В последнее время крупные драки участились. Недавно несколько десятков мигрантов задержали на Бауманской улице. О драке сообщили жители соседних домов. До этого бои устраивали в Кузьминках и Некрасовке. Идет расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.