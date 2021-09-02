Почти четверть родителей отказались вести детей в школу в новом учебном году. Таковы данные опросов нескольких интернет-сервисов.

Так, 16% выбрали гибридный формат. Это когда ребенок может ходить в школу и учиться дистанционно. 4% полностью перешли на онлайн. Еще 3% предпочли домашнее обучение.

Большинство родителей до сих пор напуганы пандемией коронавируса и опасаются, что ребенок может подхватить вирус, общаясь с одноклассниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.