2 августа в России отмечается День ВДВ. Торжества по этому случаю проходят в центре столицы: десантники прошли маршем по Красной площади. Кроме того, состоялись показательные выступления по строевой подготовке. Их провели курсанты роты почетного караула Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Десантники рассказали о праздновании Дня ВДВ и отметили, что купания в фонтанах не являются традицией мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

