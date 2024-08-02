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02 августа, 17:15

Общество

Десантники рассказали о праздновании Дня ВДВ

Десантники рассказали о праздновании Дня ВДВ

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2 августа в России отмечается День ВДВ. Торжества по этому случаю проходят в центре столицы: десантники прошли маршем по Красной площади. Кроме того, состоялись показательные выступления по строевой подготовке. Их провели курсанты роты почетного караула Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Десантники рассказали о праздновании Дня ВДВ и отметили, что купания в фонтанах не являются традицией мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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