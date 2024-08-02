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02 августа, 14:30

Общество

Торжественная литургия прошла в столичном храме Пророка Илии

Торжественная литургия прошла в столичном храме Пророка Илии

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В центре Москвы, на улице Ильинке, стартовали торжества в честь Ильина Дня и профессионального праздника десантных войск. Начались они с литургии в храме Пророка Илии. Далее верующие прошли крестным ходом до Лобного места, где состоялся молебен.

После его окончания курсанты роты почетного караула Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища провели показательные выступления по строевой подготовке. Затем они прошли маршем по Красной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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