02 августа, 23:45Общество
В парке Горького отметили День ВДВ
День ВДВ отметили в Москве. Личный состав и ветеранов поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил многочисленные заслуги военных и подчеркнул, что десантники, которые участвуют в СВО, продолжают традиции поколений.
В этом году воздушно-десантным войскам исполнилось 93 года. Главной площадкой праздника по традиции стал парк Горького. Десантники пришли пообщаться с сослуживцами и вспомнить годы службы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.