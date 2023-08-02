В парке Горького отметили День ВДВ

День ВДВ отметили в Москве. Личный состав и ветеранов поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил многочисленные заслуги военных и подчеркнул, что десантники, которые участвуют в СВО, продолжают традиции поколений.

В этом году воздушно-десантным войскам исполнилось 93 года. Главной площадкой праздника по традиции стал парк Горького. Десантники пришли пообщаться с сослуживцами и вспомнить годы службы.



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