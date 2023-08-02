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Общество

Дети из ЛНР приехали на экскурсию в Москву по программе просветительских маршрутов

Дети из ЛНР приехали на экскурсию в Москву по программе просветительских маршрутов

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На экскурсию в Москву приехали дети из Луганской Народной Республики. Из городов и сел региона прибыли 100 школьников.

Им проводят обзорную экскурсию по знаковым местам, а вечером дети отправляются на представление в Большой Московский цирк.

Экскурсии в столицу организованы в рамках Всероссийской программы просветительских маршрутов для детей из новых регионов. В течение этого года Москву и Россию увидят 10 тысяч школьников из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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