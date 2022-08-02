Москвичи выстроились в очередь в магазин H&M

Километровые очереди выстроились сегодня в торговых центрах. Магазины H&M, наконец-то, начали открываться. Если вчера поклонники бренда так и прождали зря под закрытыми дверями, то сегодня им все-таки удалось попасть внутрь.

Правда распродажей это назвать сложно – скидок нет. Но даже ради такого шопинга люди готовы стоять в очередях часами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.