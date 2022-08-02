Гуляния по случаю Дня ВДВ продолжились в Москве. Как всегда в этот день, 2 августа, в центре внимания Парк Горького, где традиционно собираются десантники и все желающие отметить праздник.

Что там происходит сейчас? Купаются ли в фонтанах? И всех ли успели накормить кашей из полевой кухни? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.