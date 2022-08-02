35% россиян посчитали, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Несмотря на доступность знаний, треть россиян заблуждается относительно базовых положений об устройстве Солнечной системы и верит в геоцентрическую систему мира, при которой Солнце якобы вращается вокруг Земли. Кроме того, каждый пятый россиянин согласился с утверждением, что первобытные люди жили рядом с динозаврами.

Исследование выявило и общий уровень научной грамотности населения. Высокие показатели – у 35% опрошенных. Интересно, что группу с высоким уровнем научной грамотности характеризуют молодой возраст, пользование интернетом, высшее образование, а также проживание в Москве и Санкт-Петербурге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.