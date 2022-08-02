Новости последнего часа: Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски из-за ковида

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах из-за ковида.

Начался второй этап благоустройства территории около станции БКЛ "Зюзино", сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Тайбэе расстелили красную дорожку в здании Законодательного юаня перед возможным визитом Нэнси Пелоси, заявили в СМИ.