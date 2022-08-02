Лучшие номера Grand Hyatt Тайбэя в Тайване забронировала делегация Пелоси

Лучшие номера Grand Hyatt Тайбэя в Тайване забронировала делегация Нэнси Пелоси. По данным Тайваньских СМИ, делегация забронировала 48 номеров в самом фешенебельном отеле Тайваня. Это целый этаж отеля.

На 2 и 3 августа не получается забронировать президентский и дипломатические номера в отеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.