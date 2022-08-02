Парк Горького стал главной площадкой для празднования Дня ВДВ

В Москве приступили к празднованию Дня ВДВ. В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 92 года. Главной площадкой для празднования традиционно стал Парк Горького.

Для посетителей парка развернули полевую кухню, благодаря которой москвичи могли попробовать солдатскую кашу. Ее особенность в том, что она приготовлена на костре и с душой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

