Объединенная сеть кинотеатров заявила, что акцией "кинопродукты" хотели привлечь внимание

Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" заявила о начале акции "кинопродукт", в рамках которой будут показывать российский и голливудский фильмы за один сеанс. Однако в тот же день сеть отказалась от этой затеи. Гендиректор компании Алексей Васясин рассказал, что таким образом хотел привлечь внимание к проблеме.

Он выразил желание, чтобы профильное министерство создало рабочую группу, в рамках которой определило единый план координации между кинопродюсерами, кинотеатрами, государством по выходу из создавшийся ситуации.

Доходы кинотеатров в России упали после отказа голливудских студий проводить показы. С марта по июнь билетов продали на 6 миллиардов, что почти в три раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

