Огромные очереди образовались в магазинах H&M в ТЦ Москвы

Прощальная распродажа в магазинах H&M началась в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк" в Москве. Из-за этого возле магазинов образовались огромные очереди. При этом утром людей было меньше, однако слухи об открытии H&M распространились быстро.

При этом в магазинах нет серьезных скидок. Однако продавцы уверяют, что товара хватит на 50 недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

