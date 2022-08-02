Новости последнего часа: магазинам H&M хватит товара примерно на 50 недель работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магазинам H&M хватит товара примерно на 50 недель работы, пишут СМИ. 2 августа в Москве открыли два магазина.

У станции БКЛ "Зюзино" начался второй этап благоустройства, заявил заммэра Петр Бирюков.

Турпоток из России за границу за полгода вырос почти на четверть, сообщили в АТОР.