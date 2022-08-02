Распродажа в H&M началась в "Метрополисе" и "Авиапарке"

Два магазина H&M открылись в московских торговых центрах для прощальной распродажи. Скоро пообещали открыть и остальные.

Товара, как написали в СМИ, хватит на 50 недель. Покупатели рассказали, что скидок и акций нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.