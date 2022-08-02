Новости последнего часа: компания H&M открыла в Москве несколько магазинов для распродажи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компания H&M открыла в Москве несколько магазинов для офлайн-распродажи товаров перед уходом из РФ.

Московские врачи разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Бангкок и Москва работают над внедрением карты "Мир" в Таиланде, заявил посол в РФ.