В Москве начали отмечать День ВДВ

В Москве приступили к празднованию Дня ВДВ. Воздушно-десантные войска отмечают 92 года 2 августа.

Главной площадкой для празднования традиционно стал Парк Горького. Многие десантники признали, что День ВДВ ждут больше, чем собственный день рождения или Новый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

