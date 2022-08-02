Новости последнего часа: более 48 млн выплатили в Москве по ковидной амнистии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 48 миллионов рублей выплатили гражданам и бизнесу по ковидной амнистии в Москве за 2 месяца. Об этом рассказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Строительство технопарка "ЗИЛ" завершили наполовину, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Роспотребнадзор в День ВДВ призвал отказаться от купания в фонтанах.

