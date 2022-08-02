Почти 50 миллионов рублей выплатили по ковидной амнистии в Москве

Почти 50 миллионов рублей выплатили по ковидной амнистии за 2 месяца в Москве. Об этом сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Выплаты получили как граждане, так и бизнес. От физических лиц было подано более 40 000 заявлений на компенсацию, от предпринимателей – почти 1 500. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

