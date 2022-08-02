Москвичам рассказали, в чем разница между щербетом и фруктовым льдом

Самыми популярными продуктами в жару остаются фруктовый лед и щербет. Первый – это, по сути, замороженный сок с пищевыми добавками. Щербет же подразумевает фруктово-ягодное пюре, смешанное с молоком или сливками.

Нутрициолог Иоланта Лангауэр рассказала, что качественный щербет не может стоить 30 или 100 рублей. По ее словам, используемые для приготовления мороженого продукты стоят дороже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

