Новый формат классных часов появится в российских школах в новом учебном году

Новый формат классных часов "Разговоры о важном" появится в российских школах в предстоящем учебном году. Об этом сообщили в Управлении президента по общественным проектам.

Формат таких занятий будет зависеть от возраста школьников и включать беседы об общественных ценностях. Это может быть обсуждение просмотренного тематического фильма, интеллектуально-развлекательная игра или общение с приглашенным экспертом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

