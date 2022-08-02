Жителям недружественных стран запретят усыновлять и брать под опеку детей из России. По данным РИА Новости, соответствующие поправки в Семейный кодекс обсуждают в Госдуме.

По мнению авторов проекта, с каждым годом в России появляется все больше семей, готовых принять сирот. Они считают, что в иностранных опекунах нет необходимости. При этом авторы подчеркивают, что законопроект не вводит полный запрет на иностранное усыновление и не запрещает сотрудничество с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

