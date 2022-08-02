Зоны бесплатных парковок могут расширить возле больниц и поликлиник в Москве. Сделать это могут не на весь день и не для всех. Соответствующее предложение сделали в Госдуме.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что к этому предложению еще необходимо продумать механизм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

