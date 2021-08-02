В Москве выявили 3 330 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 330 новых случаев COVID-19. Выздоровел за это время 2 881 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 596 человек, выписали при этом 1 701 пациента.

За последние сутки в России выявили 23 508 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 192 (9,3%) из них.

На Москву пришлось 3 330 случаев, на Санкт-Петербург – 1 914, на Московскую область – 1 596, на Нижегородскую область – 541, на Свердловскую область – 527, на Воронежскую область – 483, на Красноярский край – 472. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.