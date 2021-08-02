В Москве выявили 3 330 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 330 новых случаев COVID-19. Выздоровел за это время 2 881 человек, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявили 23 807 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 132 (9,0%) из них. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.