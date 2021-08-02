В столице ожидается похолодание

По прогнозам синоптиков, 2 августа в Москве будет последний день жары. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Во вторник, 3 августа, ожидается резкое похолодание.

Кроме того, на столицу надвигается гроза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.