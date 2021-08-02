Москвичам рассказали о погоде на день

2 августа в столице ожидаются ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

При этом будет довольно тепло. Днем метеоредакция "Атмосфера" прогнозирует до +30 градусов жары. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.