В России не разрешат охоту на краснокнижных животных

В России не будут разрешать охоту на краснокнижных животных. Об этом заявили в Госдуме.

Ранее вступили в силу 2 новых закона о добыче редких зверей, и защитники природы сразу заговорили о том, что охотникам фактически дали зеленый свет. Но депутаты и представители Минприроды объяснили, что это не так: охота и добыча – совсем не одно и то же.

Новые законы разрешают, например, поймать амурского тигра и посадить его в один вольер с тигрицей, чтобы поскорее увеличить популяцию. А вот убивать краснокнижных зверей по-прежнему подсудное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.