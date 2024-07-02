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Новости

02 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июля

Спасатели напомнили о правилах безопасности во время отдыха у водоемов в Москве

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В Москве 2 июля побит температурный рекорд 1890 года. Воздух в городе прогрелся до 32 градусов. Однако в среду, 3 июля, в столице возможны дожди, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Москвичей призвали быть внимательными на улице.

Станции метро "Нагатинский Затон" и "Пыхтино" стали одними из лауреатов премий в области архитектуры Москвы. Наградил лучших авторов градостроительных проектов Сергей Собянин. Мэр отметил, что в городе предъявляют особые требования к облику зданий. Речь идет о жилых коммерческих, промышленных объектах и не только.

В больницах Москвы остаются 12 пострадавших при ракетном ударе по Севастополю 23 июня. Среди пациентов есть дети, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, состояние пострадавших уже улучшается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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