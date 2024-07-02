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02 июля, 17:30

Общество

Синоптик Вильфанд объяснил причину аномальной жары в Москве

Синоптик Вильфанд объяснил причину аномальной жары в Москве

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Температура в Москве достигнет показателей, близких к рекордным, в течении текущей рабочей недели. В столице ожидается жара в диапазоне от 31 до 34 градусов.

Причиной аномальной жары является гребень высокого давления, сформировавшийся над городом. Данная область расположена не у поверхности земли, а на высоте примерно 5–5,5 километра, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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