Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 14:30

Общество

Синоптики спрогнозировали температуру около 35 градусов в Москве 3 июля

Синоптики спрогнозировали температуру около 35 градусов в Москве 3 июля

ГСЭ возвращает часть средств за билет при проезде в вагоне с поломанным кондиционером

"Атмосфера": 27 градусов ожидается в Москве вечером 2 июля

Жителей Москвы попросили избегать длительного пребывания на солнце

"Доктор 24": врач рассказал о пользе закаливания для снижения риска инфаркта и инсульта

Роспотребнадзор продолжает реализацию программы "Санпросвет"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Спасатели призвали соблюдать правила поведения во время отдыха у воды в Москве

Городские камеры показали, какая погода установилась в Москве

Центр "Профессии будущего" назвал самые востребованные сферы труда

По прогнозам синоптиков, в среду, 3 июля, в Москву придет жара до 35 градусов. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в городе отмечают выход на гребень высокого давления.

В такую знойную погоду многие москвичи предпочли отправиться к водоемам. Там для их безопасности дежурят спасатели, которые напоминают о правилах поведения на воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловКсения ЧепенкоМария Буката
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика