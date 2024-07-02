Синоптики спрогнозировали температуру около 35 градусов в Москве 3 июля

По прогнозам синоптиков, в среду, 3 июля, в Москву придет жара до 35 градусов. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в городе отмечают выход на гребень высокого давления.

В такую знойную погоду многие москвичи предпочли отправиться к водоемам. Там для их безопасности дежурят спасатели, которые напоминают о правилах поведения на воде.

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