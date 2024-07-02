Роспотребнадзор продолжает реализацию программы "Санпросвет"

Роспотребнадзор напоминает о реализации программы "Санпросвет" – материалы по теме можно найти на сайте федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья".

Там, в частности, можно узнать о том, что такое "санитарный щит", о тест-системах, мерах профилактики ботулизма и других опасных заболеваний, правилах защиты от коронавируса. Задача проекта – создать эффективный барьер для эпидемий на трех рубежах: внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

