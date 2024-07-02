900 пар поженятся в Москве 8 августа

Некоторые московские молодожены выбирают для регистрации брака красивые даты. Одна из таких наступит 8 августа. В этот день в столице планируют пожениться около 900 пар, из-за чего почти все места во дворцах бракосочетания и на выездных площадках заняты.

В связи с этим ЗАГСы Москвы предлагают женихам и невестам новую локацию – площадку "Дворец культур". Там будут доступны три зала с атмосферным интерьером, потолочными картинами, лепниной и панно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

