Мэр Москвы поздравил столичных выпускников с окончанием школы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы. Он отметил, что в выходные в парке Горького прошел выпускной, и в этом году для ребят приготовили масштабную программу: подростков познакомили с историями успешных соотечественников.

Тех, чьи открытия внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Таких же достижений Сергей Собянин пожелал и вчерашним школьникам.

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