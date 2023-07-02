02 июля, 23:30Общество
Мэр Москвы поздравил столичных выпускников с окончанием школы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы. Он отметил, что в выходные в парке Горького прошел выпускной, и в этом году для ребят приготовили масштабную программу: подростков познакомили с историями успешных соотечественников.
Тех, чьи открытия внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Таких же достижений Сергей Собянин пожелал и вчерашним школьникам.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.