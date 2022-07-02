Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в воскресенье

Жара не покидает столицу. В воскресенье, 3 июля, температура поднимется до 32 градусов. Это выше многолетних значений на 4–5 градусов.

МЧС снова вводит оранжевый уровень погодной опасности. Действовать он будет с 10:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

