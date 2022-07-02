Аномальная жара вернется в Москву 3 июля

Вторая "волна" аномальной жары придет в столицу в воскресенье. Первая – с дневными температурами выше 30 градусов – накрыла столицу с 25 по 27 июня. В городе три дня подряд действовал оранжевый уровень погодной опасности.

3 июля с 10:00 в столице снова вводится оранжевый уровень погодной опасности. Средняя суточная температура будет выше многолетних значений на 4–5 градусов.

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