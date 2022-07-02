Вся поливомоечная техника выведена на улицы Москвы из-за жары, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за три года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Почти восемь тысяч рабочих мест появится в ТиНАО благодаря инвестиционным проектам, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

