Городские службы Москвы из-за жары работают в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас не требуется, заявила представитель ВОЗ в России.

Еще 12 станций метро построят в ТиНАО в ближайшие годы, рассказала пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

