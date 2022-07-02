Москвичам рекомендовали избегать долгого пребывания на солнце

В субботу столбики термометров могут показать почти 30 градусов. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Москвичам рекомендуют избегать долгого пребывания на солнце. Для прогулок лучше выбирать свободную одежду из светлых натуральных тканей, не следует забывать про головной убор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

