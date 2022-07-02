Москвичам рассказали о главных событиях регионов РФ

В Санкт-Петербурге установилась экстремальная жара. Накануне воздух прогрелся выше 30 градусов. Местные жители отправились на пляжи. Так, в парке 300-летия Петербурга прилечь было негде. По прогнозам синоптиков, жара сойдет на нет только на следующей неделе.

А Чита уже пережила и жару, и ураган. После экстремального тепла в регион пришли мощные ливни с ветром. Повалены десятки деревьев, повреждены несколько крыш. В одном из микрорайонов часть кровли обрушилась на машину. Некоторые деревья приземлились на гаражи. Сейчас автовладельцы подсчитывают ущерб.

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