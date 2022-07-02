30-градусная жара ожидается в Москве в субботу

Жара возвращается в Москву. В субботу воздух в городе может прогреться выше 30 градусов. Между тем температура воды в столичных водоемах дошла до 24 градусов.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

