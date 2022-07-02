90% всех подтвержденных случаев оспы обезьян приходится на Европу – ВОЗ

Примерно 90% всех подтвержденных случаев оспы обезьян приходится на Европу. Об этом заявили в ВОЗ. При этом уточняется, что 99% заболевших – мужчины в возрасте от 21 года до 40 лет.

С середины июня оспу обезьян нашли еще в шести новых странах. В тревожном списке уже 31 государство. России в нем пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

