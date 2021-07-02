В "Векторе" сообщили, что свыше 1 млн россиян привились вакциной "ЭпиВакКорона"

Вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек, при этом никаких серьезных побочных эффектов у них зарегистрировано не было. Институт "Вектор" вместе с партнерами изготовили уже более трех миллионов доз вакцины.

На этой неделе власти Москвы временно приостанавливали использование "ЭпиВакКороны". Препарат закончился, а его ближайшая поставка запланирована лишь на начало следующей недели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

