Петр Толстой посетил новый семейный центр для многодетных в Кузьминках

В Кузьминках появился новый семейный центр для многодетных. Выслушать проблемы и вопросы жителей юго-востока столицы приехал депутат Госдумы Петр Толстой.

"У нас много семей в Кузьминках. Много многодетных. К сожалению, пока жизнь наша устроена так, что семьи с большим количеством детей часто находятся в сложной материальной ситуации, нуждаются в помощи, в поддержке. И здесь важную роль играют общественные организации. Вот общественная организация многодетных семей Кузьминок празднует новоселье", – сказал Толстой.

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