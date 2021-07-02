Москвичам рассказали, где можно ревакцинироваться от COVID-19

В Москве начали ревакцинировать от COVID-19. Пока повторную прививку можно сделать в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва".

Скоро в городе откроют еще 20 пунктов, станет доступна запись и в поликлиниках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.