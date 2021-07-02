В Москве выявлено 6 893 новых случая COVID-19

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В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 893 новых случая COVID-19. Выздоровел за это время 6 271 человек, сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 488 человек, выписали при этом 1 969 пациентов.
За последние сутки в России подтвердили 23 218 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 066 из них.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,12%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,14%, Кабардино-Балкарской Республике – 0,16%.
В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 183 миллиона человек. В ВОЗ говорят, что темпы распространения инфекции замедлялись, но сейчас идет глобальный всплеск из-за штаммов "Дельта" и "Дельта плюс". Активных случаев, то есть тех, кто болеет сейчас, – 11,5 миллиона человек. 78 тысяч человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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