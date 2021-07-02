Более 10% жителей Москвы переболели коронавирусом – Ракова

Более 10 процентов москвичей официально переболели коронавирусом, если учесть бессимптомников и тех, кто не обращался к врачу, – цифру можно умножить на три или четыре. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе сейчас активно идет процесс вакцинации. По словам Раковой, более 2,5 миллиона человек в Москве уже привились первым компонентом.

Также Анастасия Ракова рассказала, что в Москве койки для пациентов с COVID-19 планируют держать в резерве постоянно. Они будут определенным образом консервироваться, а при необходимость их будут разворачивать.

Кроме того, заммэра заявила, что власти Москвы сделают все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.