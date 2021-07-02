Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы – Ракова

Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова во время Московского урбанистического форума.

"На сегодняшний день официально переболели уже более 10% жителей, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", – сказала она.

Ракова добавила, что, если учитывать тех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то данный показатель увеличивается в 3–4 раза. По словам заммэра, основной причиной вспышки заболеваемости в столице является новый штамм коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.